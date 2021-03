Pedro Martins e o trajeto no Olympiacos: «Os jogadores acreditam no que estamos a fazer»

O Olympiacos de Pedro Martins defronta o Arsenal pela segunda época consecutiva na fase a elmiminar da Liga Europa. Na temporada passada, os gregos eliminaram os gunners nos ‘16avos’ em pleno Emirates, no prolongamento. Desta vez o duelo acontece nos ‘oitavos’ e a primeira mão disputa-se esta quinta-feira, na Grécia.





Em entrevista ao ‘The Telegraph’, Pedro Martins recorda o triunfo do ano passado e acredita que o desfecho pode repetir-se. "Foi taticamente perfeiro. Para os 120 minutos todos acreditavam que podiam bater o Arsenal. Cada equipa tem forças e fraquezas. Tentamos trabalhar onde o adversário não é tão forte. A nossa preparação tem sempre essa estratégia. Nós sabemos que naquele momento o Arsenal não é tão forte e trabalhamos nele. Às vezes o que trabalhas acontece no jogo, outras vezes nada acontece", afirma o técnico português.O técnico português analisa também o trabalho desenvolvido em três épocas de Olympiacos nas quais… mudou quase tudo. "Era tudo negativo quando cheguei e nós reconstruimos a equipa. Continuam 4 jogadores e contratámos 21. Passou a ser tudo novo. Os jogadores, a filosofia, o treinador. Os jogadores acreditam no que estamos a fazer e isso é muito interessante e importante", constata.Pedro Martins aborda ainda a relação com o presidente, Evangelos Marinakis, que também é dono dos ingleses do Nottingham Forest. "Está sempre connosco. Eu sei que ele é o chefe. É muito apaixonado pelo clube. Passa a maior parte do tempo connosco a dar apoio e isso é importante para o grupo".