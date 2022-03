Pedro Martins é o treinador com mais jogos na história do Olympiacos: «Felicidade imensa»

Pedro Martins tornou-se, no passado fim-de-semana, na vitória (2-1) sobre o Aris de Salónica, o treinador que mais vezes comandou o Olympiacos. O português, soma 209 jogos pelo clube desde o início da época 2018/19, superando o bósnio Dusan Bajevic, que orientou a formação grega em dois períodos, entre 1996 e 1999 e depois de 2004 a 2005.O técnico reagiu ao feito histórico com uma publicação no Instagram. "É uma felicidade imensa chegar à marca de treinador com mais jogos num clube gigante e dominador como o Olympiacos. Quero partilhar esta marca convosco e é por isso que estou a oferecer esta camisola. Por isso, peço que partilhem nos comentários o jogo mais memorável desde que estou no clube. O vencedor será sorteado e anunciarei na próxima segunda-feira a quem enviarei a camisola. Um grande abraço a todos", escreveu Pedro Martins.

Com 140 vitórias, 35 empates e 34 derrotas em quase quatro anos, o luso já conquistou duas vezes a liga (2019/20 e 2020/21) e uma taça (2019/20). O Olympiacos está no 1º lugar do campeonato, com 68 pontos, mais 12 do que o PAOK, equipa que defrontará nas meias-finais da Taça.

