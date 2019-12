Pedro Martins é o treinador com mais vitórias europeias na história do Olympiacos

Pedro Martins tornou-se no treinador com mais vitórias europeias ao serviço do Olympiacos graças à campanha do clube grego na presente edição da Liga dos Campeões.Depois de na época passada ter alcançado seis triunfos na Liga Europa (três na fase preliminar e três na fase de grupos), esta temporada Pedro Martins conduziu os gregos à fase de grupos da Liga dos Campeões partindo das eliminatórias, tornando-se também no primeiro técnico a conseguir tal feito pelo emblema helénico.Com cinco vitórias na fase preliminar, o Olympiacos venceu (1-0) na quarta-feira o Estrela Vermelha e obteve o primeiro triunfo na fase de grupos, que valeu o 3.º lugar e a passagem para a Liga Europa. No grupo B, além dos sérvios, a equipa grega mediu ainda forças com Bayern Munique (campeão das últimas 7 edições da Bundesliga) e Tottenham, treinado por José Mourinho e finalista vencido da última edição da Champions.Com os seis triunfos europeus obtidos esta época, Pedro Martins elevou para 12 o número de vitórias nos 24 jogos realizados pelos gregos na UEFA desde que chegou ao Pireu e deixou para trás nomes como o sérvio Dusan Bajevic e o atual técnico do Barcelona, o espanhol Ernesto Valverde, que contam 8 e 7 vitórias, respetivamente.O treinador natural de Santa Maria da Feira, que pode aumentar ainda mais o seu registo vitorioso na próxima fase da Liga Europa, é o quinto português a liderar a equipa grega, mas é o único que iniciou duas temporadas consecutivas e o primeiro, independentemente da nacionalidade, a fazê-lo no Olympiacos desde 2006.Em termos domésticos, o Olympiacos lidera o campeonato a par do atual campeão, o PAOK, treinado por outro português, Abel Ferreira, sendo que o clube do Pireu procura recuperar o título conquistado em 2016/2017.