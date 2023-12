Pedro Martins eleito o melhor treinador de outubro e novembro no Qatar

O português Pedro Martins foi eleito o melhor treinador de outubro e de novembro na Liga do Qatar. Ao comando do Al-Gharafa, o técnico de 53 anos venceu os quatro jogos disputados no campeonato nesse período.O antigo treinador do Rio Ave e do V. Guimarães empatou os dois últimos jogos, já em dezembro, e caiu entretanto para o 2º lugar, com 24 pontos, menos um do que que o líder Al-Sadd.Os técnicos lusos tem estado na liga qatari esta temporada, pois Leonardo Jardim, treinador do Al-Rayyan, recebeu os troféus de melhor treinador nos meses de agosto e setembro.