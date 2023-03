Pedro Martins envia "força" a famílias das vítimas da tragédia na Grécia

Dois comboios colidiram frontalmente em Larissa, na Grécia, vitimando mais de 40 pessoas e ferindo mais de 130, em números que terão tendência a aumentar com o passar das horas.Pedro Martins esteve ao serviço do Olympiacos durante quatro anos e revelou estar solidário com o momento complicado no país após aquele que é considerado o pior desastre ferroviário da história em solo helénico."Neste momento de tragédia, sofrimento e terror o meu coração só pode estar com os familiares e amigos das vítimas desta tragédia no Norte da Grécia. Quero expressar as minhas sinceras condolências e enviar muita força para o povo grego", declarou o agora técnico do Al-Gharafa, três vezes campeão pelo Olympiacos.