Pedro Martins foi o treinador português com mais vitórias em 2021

Pedro Martins, do Olympiacos, foi o treinador português que mais venceu em 2021. Com 43 triunfos no total, superou, entre os técnicos lusos no estrangeiro, Abel Ferreira pelo Palmeiras (37) e José Mourinho (29), que treinou Tottenham e Roma no último ano. As 23 vitórias de Renato Paiva ao serviço do Independiente del Valle, do Equador, bem como os 22 triunfos de Carlos Fangueiro pelo Dudelange, do Luxemburgo, completam o top-5.Em Portugal, Rúben Amorim (Sporting) foi o 'rei' das vitórias, com 42, mais do que Sérgio Conceição pelo FC Porto (39) e Jorge Jesus pelo Benfica (38).