Pedro Martins: «Inglaterra é o espírito do futebol e é algo que gostaria no futuro»

Pedro Martins está a cumprir a terceira época no comando técnico do Olympiacos e esta quinta-feira o campeão grego recebe o Arsenal para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa. Em entrevista ao jornal 'The Telegraph', o português assume o desejo de um dia trabalhar na Premier League. "É o espírito do futebol. É algo que quero experimentar no futuro. O futebol puro é em Inglaterra", sublinha o português.





O técnico de 50 anos destaca ainda o papel de outro treinador português que deu cartas em Inglaterra, Carlos Queiroz, na forma como mudou a mentalidade e a forma de trabalhar dos técnicos lusos"Ele mudou a metodologia do treino em Portugal. O modo de treinar depois do Carlos Queiroz foi diferente. Desenvolvemos muito. Eu amo futebol, estou sempre a estudar e posso perceber que o antes e o depois de Queiroz foi um grande passo. Passou para o treino a forma como via o jogo. Os exercícios eram focados no jogo. Antes disso em Portugal preparavas-te fisicamente e só depois de um ou dois dias é que passavas para o futebol. Com Queiroz integrámos todo o processo do jogo no treino: físico, tático e técnico. Tudo foi colocado nas mesmas sessões e todos acreditavam no que ele estava a fazer", analisa.Na opinião do técnico, estas mudanças fizeram com que, em 2002, Alex Ferguson apostasse em Queiroz para seu adjunto no Manchester United. "Ferguson percebeu tudo isto e Queiroz foi muito importante para mudar os treinos e metodologias. Alguns treinadores agora preferem diferentes métodos, mas nós temos a integração de tudo no nosso processo. Ele ajudou a desenvolver a nossa filosofia", conclui Pedro Martins.