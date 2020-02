Pedro Martins melhor que Abel Ferreira

Um autogolo do defesa Dimitris Giannoulis valeu ao Olympiacos de Pedro Martins importante triunfo, por 1-0, em casa do perseguidor PAOK, de Abel Ferreira, dilatando assim a vantagem no campeonato grego à 25.ª jornada.

No duelo mais importante na luta pelo título, que até teve 'direito' a um árbitro alemão, Tobias Stieler, o Olympiacos apresentou-se em casa do rival com apenas dois pontos de vantagem, contudo, a equipa, que teve o guarda-redes José Sá como titular, saiu do Estádio Toumbas, em Tessalónica, com cinco de avanço.

O lance, aos 49 minutos, teve um remate defendido pelo guarda-redes Paschalakis para fora, contudo um adversário ainda centrou a bola antes desta sair, tendo o esférico embatido em Giannoulis e entrado na baliza do conjunto de Vieirinha.

O Olympiacos fica agora com 63 pontos e o PAOK com 58, enquanto o AEK Atenas, terceiro, soma 50.