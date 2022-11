Pedro Martins na chegada ao Al-Gharafa: «Prometo que a equipa vai regressar às vitórias»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Martins (@coachpmartins)

Pedro Martins foi, este sábado, oficializado como novo treinador do Al-Gharafa, do Qatar e, nas redes sociais, referiu ser uma "grande honra" juntar-se ao clube."É uma grande honra para mim juntar-me ao Al Gharafa por uma temporada e meia. É um clube com uma bela história, e prometo que a equipa vai regressar às vitórias. O meu objetivo é criar harmonia entre todos para restaurar a identidade da equipa", escreveu o técnico.Pedro Martins, recorde-se, deixou o Olympiacos no início da presente temporada - após quatro épocas ao serviço do clube grego - depois de ser eliminado pelo Maccabi Haifa na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.