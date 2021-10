Pedro Martins e a ausência de Rúben Semedo: «Temos uma grande defesa, mesmo sem ele»

Antes do embate frente ao Eintracht Frankfurt, a contar para a 3.ª jornada do Grupo D da Liga Europa, Pedro Martins, técnico do Olympiacos, deu uma entrevista ao 'Bild', na qual abordou a ausência de Rúben Semedo, recentemente ilibado de um processo em que foi considerado suspeito de ter violado uma jovem de 17 anos. O clube grego já autorizou o internacional português a procurar um novo clube e o técnico garante que isso não causa mossa na equipa.





"Temos uma grande defesa, mesmo sem ele. Sokratis, Cissé e Ba estão a fazer uma grande temporada", afirmou o treinador português, de 51 anos, em declarações ao jornal alemão, ele que não escondeu a ambição na Liga Europa: "O nosso primeiro objetivo é passar a fase de grupos. Depois disso, queremos fazer criar algo extraordinário e maravilhoso. Não vou traçar metas. Mas a verdade é que, neste tipo de competição, muitas vezes é possível que equipas como a nossa consigam vencer".Pedro Martins frisou ainda que o seu futuro passa pela formação grega. "Quero continuar com este projeto, ganhar títulos com o Olympiacos. Pessoalmente, estou muito feliz e isso é o mais importante. Além disso, o clube e o presidente acreditam em mim e eu confio nele", referiu o técnico português, que orienta o clube desde 2018, tendo já conquistado dois campeonatos e uma Taça da Grécia.