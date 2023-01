Pedro Martins não valoriza resultados em demasia: «Estamos de olhos postos no presente e no futuro»

Pedro Martins procura esta terça-feira o primeiro triunfo na Q League, depois de duas derrotas nas rondas anteriores. O treinador português que rumou ao médio oriente após iniciar a temporada nos gregos do Olympiacos, tem a seu favor o facto de atuar, pela primeira vez, diante do seu público e de defrontar um dos últimos classificados da competição, o Al Rayyan.O antigo internacional português está consciente da necessidade de pontuar rapidamente, mas seguro de que mais importante do que o presente é preparar o futuro de um clube que não conquista o título há 10 anos. "Nós estamos de olhos postos no presente e no futuro. O que aconteceu, aconteceu, nós não conseguimos mudar o passado e precisamos encontrar o nosso caminho", assumiu o treinador, de 52 anos, na conferência de imprensa de lançamento do embate com o Al Rayyan.Aliás, ao que foi possível apurar, Pedro Martins foi contratado pelo emblema qatari com o objetivo de estruturar o clube e prepará-lo para lutar por títulos a breve prazo. Talvez por isso o treinador encare todos os resultados com naturalidade. "Nunca penso no que vai acontecer se não vencermos, porque nós estamos aqui para ganhar o jogo e é isto que eu preciso repetir, é muito importante para nós", referiu Martins, na mencionada conferência de imprensa.De referir que a perspetiva dos dirigentes qataris teve por base o trabalho desenvolvido por Pedro Martins no Olympiacos, onde pegou numa equipa completamente renovada, sem nomes sonantes, e a conduziu à conquista de três campeonatos gregos.O Al Gharafa ocupa atualmente a 7ª posição na tabela da Q League, com 12 pontos, menos 11 do que o líder, Al-Duhail, treinado pelo argentino Hérnan Crespo.