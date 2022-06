Pedro Martins perde primeiro teste na Áustria

O Olympiacos de Pedro Martins iniciou a pré-época da pior forma e perdeu (0-2) na Áustria, onde está a estagiar, diante do Ried. Num encontro em que João Carvalho foi titular – saiu aos 62’ –, o campeão grego não se conseguiu impôr e viu Monschain (55’) e Nutz (68’) marcarem os golos do triunfo da formação austríaca. Após o apito final, o técnico português lembrou que o adversário já vai com outra ‘pedalada’, mas garantiu que a equipa estará preparada para a 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 20 e 27 de julho, diante dos israelitas do Maccabi Haifa. "Defrontámos no nosso primeiro particular uma equipa forte do campeonato austríaco que já tinha realizado alguns jogos e que está em melhor forma do que nós. No próximo dia 20 vamos ter de estar prontos, mas com os próximos jogos de preparação, tenho a certeza de que estaremos", atirou Pedro Martins em declarações ao canal do clube, que volta a entrar em campo já hoje diante dos alemães do Fortuna Düsseldorf.

Segundo reforço garantido

Philip Zinckernagel é o segundo reforço do Olympiacos para a nova época. O avançado dinamarquês, de 27 anos, chega do Nottingham Forest e junta-se a Pipa, primeira aquisição do emblema grego para 2022/23.