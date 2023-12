Pedro Martins recebe prémio de melhor treinador de outubro e novembro no Qatar: «É com enorme orgulho»

O treinador português Pedro Martins recebeu esta quinta-feira o prémio de melhor treinador dos meses de outubro e novembro da Liga do Qatar. A cerimónia antecedeu o embate entre o 'seu' Al Gharafa e o Qatar SC, treinado pelo também português Hélio Sousa. No final da partida, o triunfo (2-1) sorriu à equipa de Pedro Martins, que ocupa o 3.º lugar no principal escalão do futebol catari, a 4 pontos do líder Al Sadd, que iniciou a época com Bruno Pinheiro (ex-Estoril) ao leme.Pedro Martins utilizou as redes sociais para partilhar o seu êxito com todos os elementos da equipa técnico e também com os jogadores que compõem o plantel do Al Gharafa. "É com enorme orgulho que recebo o prémio de treinador do mês de outubro e novembro da Liga do Qatar", começou por escrever o treinador de 53 anos, prosseguindo: "Esta distinção, que partilho com toda a minha equipa técnica, staff e jogadores, é reflexo da dedicação e trabalho de todos nós."Antes de terminar, Pedro Martins garantiu que a "vitória de hoje [frente ao Qatar SC], na qual demonstrámos um espírito de equipa incrível, é um exemplo perfeito da determinação que nos levou a este prémio"."Seguimos na luta, unidos e focados. Vamos continuar a trabalhar por mais", concluiu.