Pedro Martins renova pelo Olympiacos até junho de 2024

O Olympiacos anunciou a renovação de contrato com o técnico Pedro Martins até junho de 2024. O clube de Atenas lidera atualmente a liga grega, com mais nove pontos do que o segundo classificado PAOK, ao cabo de 18 jornadas.O treinador português, de 51 anos, chegou a solo helénico em 2018 e desde então conquistou dois campeonatos e uma Taça da Grécia.O acordo foi obtido entre as partes já pelo novo agente do português, Pini Zahavi. Nir Zahavi, sobrinho de Pini Zahavi, deslocou-se à capital grega para selar a continuidade de Pedro Martins à frente do campeão grego.