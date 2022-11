Pedro Martins: «Sempre quis o Médio Oriente, mas pensava que seria mais tarde»

Pedro Martins escolheu os qataris do Al Gharafa em detrimento de um clube do Championship e explicou agora a decisão."Estava em Inglaterra, onde os dirigentes do clube foram fantásticos, mas pouco realistas no sentido em que o projeto que tinham e ambicionavam não se enquadrava com as condições oferecidas. Entretanto recebi chamadas do presidente do Al Gharafa e de Antero Henriques e, após uma cuidada avalição das condições, estrutura do clube, infraestruturas e do país decidi vir para aqui", contou o treinador, de 52 anos, sem esconder, ainda assim, o desejo de treinar noutros países."Sempre quis o Médio Oriente, mas pensava que seria mais tarde. Estou a gostar de aqui estar mas escondo a minha ambição por outros campeonatos", admitiu.Pedro Martins caraterizou como "top" as condições que o clube oferece "desde a relva do estádio até à academia". "Este clube rivaliza com qualquer um na Europa", diz o técnico, que não escondeu a satisfação por ter o Education City Stadium como "casa" do Al Gharafa após o Mundial.O português deixou ainda elogios ao plantel "bom, com estrangeiros de qualidade como o Brahimi, o Boulaya e o Belfodil" e deixou garantia: "O Al Gharafa já não ganha há 10 anos e é para isso que cá estou."