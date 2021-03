Pedro Martins sobre Ederson: «Vi potencial nele para chegar a um clube de topo»

Em entrevista ao ‘The Telegraph’ Pedro Martins falou sobre Ederson, atual guarda-redes do Manchester City que o técnico orientou no Rio Ave na época 2014/15, nomeadamente pelo pontapé longo do guardião brasileiro.





"A força. Ele tem um talento natural para isto. Uma vez marcámos ao Benfica assim. Eles faziam pressão alta e nós colocámos uma bola longa. Depois disso as equipas sabiam do pontapé dele e começaram a não pressionar tão alto, pois tinham medo de levar bolas nas costas", lembra o treinador do Olympiacos, que cedo percebeu que Ederson seria guarda-redes de elite. "Ele tem uma condição física natural e melhorou tecnicamente, tem mais experiência. Mas eu vi potencial nele para chegar a um clube de topo", sustenta Pedro Martins.