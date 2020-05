Pedro Martins vai renovar com o Olympiacos até 2022

Pedro Martins já tem acordo verbal para renovar o contrato com o Olympiacos por duas temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2022. A cerimónia de assinatura do novo vínculo deve ter lugar ainda esta semana, muito provavelmente na quarta ou quinta-feira, adianta o jornal ‘Gazzetta’.

Presidido por Evangelos Marinakis, o emblema do Pireu está encantado com esta segunda época de Pedro Martins. Nada mais natural, uma vez que o Olympiacos venceu a primeira fase do campeonato com sete pontos de vantagem sobre o PAOK. Além disso, está nas meias-finais da Taça da Grécia e nos oitavos-de-final da Liga Europa. Daí a ideia de o manter mais duas temporadas em Atenas.

O treinador português, de 49 anos, está no Olympiacos desde 1 de julho de 2018 (contabiliza 64 vitórias, 18 empates e 13 derrotas), encontrando-se em final de contrato. O atual vínculo expira a 30 de junho. Evangelos Marinakis sabe que vai ter de abrir os cordões à bolsa para o segurar no clube, pois o seu atual ordenado (um pouco inferior a 600 mil euros por ano) é relativamente baixo para os parâmetros do Velho Continente. O seu desempenho ao leme do Olympiacos tem feito crescer o interesse de outros clubes, alguns deles até mais poderosos financeiramente. É provável, por outro lado, que o novo vínculo contemple uma assinalável subida no valor dos prémios por desempenho (o luso continua com o currículo em branco ao serviço do Olympiacos).

A assinatura do contrato vai preceder, segundo a imprensa helénica, uma imp ortante reunião de trabalho com a administração. Esse encontro vai servir, entre outros assuntos, para definir os próximos passos a dar em termos competitivos, uma vez que se aproxima o momento (ainda não existe uma data concreta) em que o futebol vai regressar à Grécia.