Pedro Martins vitorioso no arranque da pré-época

Pedro Martins também somou o primeiro triunfo na pré-época depois do desaire (0-2) diante do Ried. O Olympiacos entrou ontem em campo pelo segundo dia seguido, na Áustria, e superou o Fortuna Düsseldorf (2-1). Peterson (24’) colocou a turma alemã em vantagem, mas Cissé (29’) e Hassan (62’) completaram a cambalhota no marcador a favor do campeão helénico. O técnico luso – que lançou João Carvalho aos 57’ – considerou que ainda existem alguns aspetos a trabalhar, sendo necessário tempo. "Sou otimista porque vi melhorias e os jogadores a trabalhar muito. É normal que ainda não estejamos prontos, até porque só estamos juntos há alguns dias", vincou ao canal do clube.

Entretanto, Vrsaljko deverá ser o terceiro reforço do Olympiacos para 2022/23. Segundo a imprensa espanhola, o lateral direito croata vai deixar o At. Madrid e assinar por dois anos, com mais um de opção.