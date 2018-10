Pedro Mendes renova contrato com o Montpellier

O internacional português Pedro Mendes renovou contrato com o Montpellier, anunciou esta sexta-feira o clube francês, e disse ser "um privilegiado" por continuar a carreira no terceiro classificado da Liga francesa de futebol.O clube anunciou a "extensão" - mas sem relevar a duração - do contrato do jogador, de 28 anos, que chegou ao clube em 2017/18 e tem sido uma das peças importantes na defesa delineada pelo treinador Michel der Zakarian."Depois da renovação com Benjamin Lecomte, é outro internacional A que prolonga o contrato connosco. Mostra que trabalhamos de forma séria e temos um projeto", declarou o presidente, Laurent Nicollin, no site oficial dos franceses.Pedro Mendes referiu estar "muito feliz" por poder continuar na formação francesa, que segue em terceiro lugar do campeonato, agradecendo "à família do Montpellier" o apoio recebido desde que chegou ao clube.Formado no Sporting, o central passou também pelo Parma, Sassuolo - ambos em Itália - e Rennes, já em França, tendo-se estreado pela seleção portuguesa em 14 de outubro, ao entrar aos 56 minutos na vitória por 3-1 na Escócia, em jogo particular.Lusa/fim