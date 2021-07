Pedro Neto reforça equipa técnica do Lausanne

Pedro Neto, que nas últimas épocas trabalhou no futebol juvenil do Portimonense, vai reforçar a equipa técnica do Lausanne, da 1ª Divisão da Suíça, comandada pelo sérvio Ilija Borenovic.





Neto será um dos adjuntos, juntando-se a outros portugueses que já trabalhavam no Lausanne: o adjunto João Gião e o team manager Ricardo Correia.Pedro Neto, de 38 anos, iniciou o seu percurso no futebol juvenil do Ferreiras e do Portimonense, seguindo-se uma longa experiência (seis anos) nos escalões de formação e na equipa B do Charlton, de Inglaterra. No regresso a Portugal foi adjunto de José Augusto no Portimonense e no Sporting da Covilhã, na 2ª Liga, voltando depois a trabalhar no futebol juvenil do emblema de Portimão, como coordenador de metodologia de treino e treinador dos sub-19.O Lausanne inicia a sua participação na 1ª Divisão da Suíça já no próximo fim de semana, defrontando o Saint Gallen, em casa. Na época passada a equipa terminou o campeonato no sexto posto, discutindo até à última jornada o acesso à Conference League, a nova competição da UEFA.