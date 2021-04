Pedro Proença congratula portugueses do Olympiacos pela conquista do título na Grécia

Pedro Proença parabenizou este domingo os portugueses que compõem o plantel e equipa técnica do Olympiacos pela revalidação do título de campeão de futebol na Grécia, conquistado hoje após triunfo (3-1) sobre o Panathinaikos, a sete jornadas do final da prova.





"Pedro Martins é um dos claros exemplos do Talento português espalhado pelo mundo. Saiu de Portugal para a Grécia em 2017-18 e abraçou o projeto do Olympiacos, onde acaba de conquistar o bicampeonato. É um tremendo orgulho para a Liga Portugal assistir a conquistas destas. Parabéns ao Pedro e aos portugueses que integram a sua equipa técnica, bem como ao José Sá, Ruben Semedo, Tiago Silva e Bruma, também eles campeões da Grécia. Um dia em cheio!", escreveu o presidente da Liga Portugal, em comunicado emitido no sítio oficial da Liga na Internet.