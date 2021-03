Pedro Proença continua na direção da associação de Ligas Europeias

Pedro Proença vai continuar a desempenhar funções na direção da Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL), apurou Record, e deverá ser reeleito na Assembleia Geral do organismo, marcada o final desta semana.





A decisão do presidente da Liga, que ocupa o cargo na EPFL desde 2016, é motivada pelo atual momento do futebol europeu e a mudança nos quadros competitivos, além do facto de Portugal ocupar nesta altura o 6º lugar no ranking da UEFA.Segundo foi possível apurar, o presidente da Liga entende também que a continuidade no chamado 'Board of Directors' do organismo é de vital importância para o futuro do futebol português nos próximos anos.