Pedro Proença esteve com Nasser Al-Khelaïfi em Doha

Pedro Proença esteve ontem em Doha, no Qatar, para participar na reunião do Comité Executivo da ECA (Associação de Clubes Europeus). O dirigente português foi convidado na condição de presidente da European Leagues pelo homólogo da ECA, Nasser Al-Khelaïfi, que também é líder do PSG.





"Aceitei com muita honra o convite de estar presente na reunião do Comité Executivo da ECA. Estes encontros e momentos de partilha permitem fortalecer os laços entre os parceiros-chave desta indústria e são essenciais para solidificarmos a relação em torno dos princípios e da visão estratégica que partilhamos para o presente e para o futuro do futebol", sublinhou o presidente da European Leagues e da Liga Portugal, destacando ser uma "honra" estar ao lado de vários figuras importantes. Na véspera, assistira ao jogo entre Qatar e Palestina ao lado de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.