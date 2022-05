Pedro Proença felicita técnico Pedro Martins por título de campeão do Olympiacos

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, congratulou esta quarta-feira o treinador do Olympiacos, Pedro Martins, e os jogadores João Carvalho e Rony Lopes pela conquista do título de campeão de futebol da Grécia.



As felicitações estenderam-se à restante equipa técnica composta por mais quatro portugueses, os adjuntos António Henriques e Rui Pedro Castro, Luís Antero Lobo, analista e Fábio Ferreira, e a Rúben Semedo, futebolista atualmente ao serviço do FC Porto, que cumpriu a primeira metade da temporada com as cores do Olympiacos.

A equipa do Pireu alcançou o terceiro título de campeão consecutivo, depois de ter vencido hoje, na deslocação ao terreno do PAOK, por 2-1, o que lhe assegurou uma vantagem de 16 pontos, numa altura em que restam apenas quatro jornadas por disputar.

Os três títulos consecutivos do Olympiacos foram alcançados sob o comando técnico de Pedro Martins, enquanto João Carvalho e Rony Lopes se estrearam a vencer a competição na sua primeira época ao serviço da equipa do Pireu.