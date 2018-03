Continuar a ler

"Estou, naturalmente, muito honrado com a nomeação da Liga Portugal para um dos comités permanentes da UEFA, o que acontece pouco tempo após o reconhecimento oficial do papel fundamental das ligas profissionais no desenvolvimento do futebol", disse Pedro Proença, em declarações publicadas no site oficial da liga de clubes.Para Pedro Proença, trata-se de "um reconhecimento merecido", assinalando que todos os membros da EPFL estão "empenhados no trabalho em prol do desenvolvimento da mais importante modalidade desportiva na Europa, nomeadamente no que diz respeito aos seus impactos socioeconómicos".O presidente da EPFL, o sueco Lars-Christer Olsson, passou a ser membro do Comité Executivo da UEFA, o órgão de cúpula do organismo regulador do futebol europeu, no qual o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, tem assento como vice-presidente.