Pedro Rebocho apresentado no Besiktas

Pedro Rebocho foi anunciado, esta segunda-feira, como reforço do Besiktas. O lateral-esquerdo português chega por empréstimo, cedido pelos franceses do Guingamp.Encantado pela proposta do Besiktas, o lateral formado no Benfica não escondeu a satisfação em jogar na mesma equipa que o compatriota Ricardo Quaresma."É uma honra jogar na mesma equipa que o Quaresma. Acompanhava o Besiktas por causa dele. Não pensei muito quando recebi o convite. É um grande desafio para mim", afirmou o defesa de 24 anos, em declarações aos meios de comunicação do emblema turco.Esta segunda-feira, Rebocho já integrou o treino de preparação para o encontro com o Sivasspor, no próximo sábado.