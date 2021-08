Pedro Rodríguez deixa a Roma e muda-se para a Lazio

O futebolista espanhol Pedro Rodríguez assinou contrato com a Lazio, depois de ter deixado a Roma, de José Mourinho, na primeira transferência direta entre os dois rivais romanos em 40 anos.

"Apresentamos o nosso novo número nove", escreveu a Lazio numa mensagem na rede social Twitter, juntamente com uma fotografia do antigo avançado do FC Barcelona e do Chelsea.

O espanhol chegou à Roma na última temporada e disputou 40 jogos, mas esta temporada não fazia parte das escolhas do treinador português José Mourinho.

Apesar de ter contrato por mais dois anos, a Roma deixou, segundo a imprensa italiana, Pedro Rodríguez sair a custo zero, de forma a economizar um salário de três milhões de euros por ano.

Na Lazio, o espanhol vai reencontrar o treinador Maurizio Sarri, que o tinha treinado no Chelsea.

O último jogador a transferir-se entre os dois rivais romanos tinha sido defesa Carlo Perrone, que jogou na Lazio entre 1977 e 1981, ano em que se mudou para a Roma.