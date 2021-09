Pedro Santos torna-se o primeiro português a vencer a Campeones Cup

Pedro Santos, que já representou clubes como o Sp. Braga ou o Rio Ave, tornou-se, na madrugada desta quinta-feira, o primeiro português a vencer a Campeones Cup, um troféu disputado entre o campeão dos Estados Unidos e do México. O Columbus Crew, equipa que representa, bateu o Cruz Azul por 2-0.





Um autogolo de Bryan Angulo logo a abrir o jogo (4') e um tento de Jonathan Mensah, aos 74', carimbaram a vitória.Recorde-se que Pedro Santos também foi o primeiro futebolista luso de sempre a vencer a MLS, em 2020, precisamente ao serviço do mesmo emblema. No final da partida, carregou consigo a bandeira portuguesa para o relvado do 'Lower.com Field', palco do triunfo.