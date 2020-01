Pedro Silva deixa o Tondela e ruma à 2.ª divisão dinamarquesa

Pedro Silva é o mais recente reforço dos dinamarqueses do HB Koge. O guarda-redes, de 22 anos, deixou o Tondela para abraçar a sua primeira experiência no estrangeiro. Assinou contrato até 2022 pelo clube que milita na 2.ª divisão do país escandinavo.





Pedro Silva é formado no Sporting e estava desde 2018 vinculado aos beirões, clube pelo qual realizou quatro jogos.