Pedro Soares Gonçalves: o talento de Rafael Leão, o exemplo de Mourinho e o Juventus-Sporting

Pedro Soares Gonçalves, selecionador de Angola, concedeu uma extensa entrevista ao portal 'TuttoMercatto', na qual passou em revista vários momentos e figuras que marcaram a carreira.Neste sentido, o técnico falou, por exemplo, de Rafael Leão, com quem privou na Academia de Alcochete, ao serviço do Sporting. E as referências dadas foram as melhores."Na minha última temporada na Academia, ele estava na sub-16 e estava a um passo de ser deixado de fora pelo Sporting. Ele tinha sido praticamente cortado. Tinha jogado apenas dois jogos nos sub-15, tinha-se juntado ao Sporting aos oito anos de idade numa geração dourada, o ano 99. Havia Luís Maximiano, da Lazio, Thierry Correia, do Valência, Daniel Bragança, que está agora na primeira equipa do Sporting, Miguel Luis, que joga na Polónia, Rúben Vinagre, do Everton, e muitos outros que estão agora a jogar profissionalmente. Muitos deles jogaram juntos desde os 7-8 anos de idade, e por vezes o comportamento do Rafa era o que se vê. Por vezes parecia estar fora do jogo, mas depois só tinha de dar o clique na cabeça e exibir-se. Havia várias dúvidas, ele tinha sido basicamente retirado, havia uma reunião para decidir o seu futuro e eu era o coordenador dessa reunião", contou Pedro Soares Gonçalves, que acabou por conseguir ajudar os leões a segurar o jogador e a melhorar o nível de compromisso.O que se viu, depois, foi uma versão diferente e mais aproximada da atual. "Essa época foi aquela em que o Rafa começou realmente a ser Leão. Um clique e tudo pode mudar e Leao é mesmo isso, com uma jogada pode mudar os jogos. Não se pode impedi-lo, ele é um jogador extraordinário, com técnica incomum, grandes qualidades, bom em frente à baliza. Ele é futebol e é por isso que ganhou o título de melhor jogador em Itália no ano passado, o que não foi uma surpresa para mim, porque ele é puro talento", acrescentou.Em Itália, curiosamente, mora também um nome com quem Pedro Soares Gonçalves tem alguns pontos em comum: José Mourinho. "Claramente Mourinho é um ponto de referência para todos, não só para nós portugueses. A minha carreira começou de uma forma muito semelhante à dele. Não fui um grande jogador, cedo percebi que não ia dar e inscrevi-me na universidade. Tive uma oportunidade de começar a treinar e deixei de jogar. Licenciei-me em ciências do desporto e comecei a treinar. O José seguiu mais ou menos este caminho, também estudou na universidade onde me licenciei e ele é um ponto de referência, embora não seja o perfil de treinador a que estou mais próximo. Respeito-o muito, claro, ele fez história. Aprendi muito com ele devido à sua forma de ser, à sua forma de comunicar, mas tenho uma forma diferente de abordar o futebol. Ele ganhou muito, está a sair-se muito bem também na Roma, mas tenho outros treinadores nos quais me inspiro, mesmo mais velhos que Mourinho, como Carlos Queiroz, por exemplo. Sinto-me mais próximo da sua forma de treinar e de ver futebol. Depois cresci com o futebol italiano, quando este foi o melhor de sempre. Como podemos esquecer Arrigo Sacchi e Fabio Capello? Eles também são pontos de referência para a minha maneira de jogar", apontou.Por fim, o selecionador de Angola fez também uma antevisão ao Juventus - Sporting, desta quinta-feira. "O Sporting-Juventus será um jogo duro. O Sporting tem um jovem treinador que está a fazer um excelente trabalho, que é muito inteligente. Não estão na melhor forma neste momento, estão a crescer, mas penso que a Juventus também não é o que era há alguns anos. Sobre este jogo não sei o que dizer, não sei como pode acabar. A Juventus tem melhores jogadores do que o Sporting, mas o Sporting é uma equipa muito atenta, mesmo que por vezes jogue sempre da mesma forma e seja difícil mudar algumas situações nos jogos. Penso que serão dois bons jogos", concluiu.