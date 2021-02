Pedro Tiba chega aos 100 jogos pelo Lech Poznan

O médio português Pedro Tiba alcançou, na passada sexta-feira, o jogo número 100 com a camisola do Lech Poznan. O antigo jogador de Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Chaves, entre outros, recebeu no balneário, antes do encontro frente ao Zaglebie, a contar para a 16.ª jornada do campeonato polaco, uma camisola emoldurada com o número '100', momento que foi posteriormente partilhado nas redes sociais do clube.

Com este registo, o médio luso entra diretamente para um lote restrito na história do clube, superado apenas por mais onze nomes.





Recorde-se ainda que o Lech Poznan é o clube que Pedro Tiba já representou mais vezes durante a sua carreira, com o Sporting de Braga (55) e Chaves (50) a fecharem o 'pódio'.