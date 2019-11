Pelé desafia Ronaldo: «Espero que tenha saúde para chegar à minha marca de golos»

Cristiano Ronaldo já superou a barreira dos 700 golos mas continua a querer mais. E Pelé deixou-lhe um desafio, com fair play à mistura. "Espero que ele faça muitos golos. Se puder chegar aos mil, que chegue apenas aos mil (risos). Mas, falando a sério, eu espero que ele tenha muita sorte, porque a quantidade de gols que ele tem já é boa. Espero que ele tenha saúde e força para chegar aos 1.283 que foi a minha marca", frisou o antigo avançado, à agência EFE.À 'Gazzetta dello Sport', por outro lado, Pelé elegeu o jogador da atualidade com quem mais gostaria de ter partilhado balneário. E a resposta já não envolveu o craque da Juventus. "Penso em Messi. Ele é um jogador habilidoso, faz assistências, bons passes e marca golos. Dribla bem, joga. Se estivéssemos juntos na mesma equipa, os adversários deveriam preocupar-se com dois jogadores, não apenas com um! Hoje Messi é o jogador mais completo", frisou o ex-jogador, que também abordou o seu estado de saúde Sobre os futebolistas do seu tempo, o antigo internacional brasileiro, de 79 anos, lembrou dois portugueses. "Cruzei-me com dois ou três grandes futebolistas de países com grande cultura no futebol. Eusébio, António Simões, Cruijff, Beckenbauer, Maradona, Garrincha, Didi... Quantos disse eu? Havia tantos ... Hoje temos apenas dois. Messi, Cristiano Ronaldo... Eu diria também Neymar que, no entanto, ainda não conseguiu tornar-se numa grande figura", salientou.