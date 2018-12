Pelé sobre Messi: «Só remata com uma perna, só tem uma finta e não cabeceia bem»

Pelé não gosta de comparações e em entrevista à Folha de São Paulo o antigo internacional brasileiro arrasa com Messi e com quem o considera como um dos melhores do Mundo."É uma questão de gosto e há pessoas quem compare o incomparável. Como se pode comparar um futebolista que cabeceia bem, remata bem com a perna esquerda e com a perna direita, com outro que só remata com uma perna, só tem uma finta e não cabeceia bem? Como nos podem comparar?", referiu, apontado Maradona como "um dos melhores jogadores da história"."Se me perguntar se Maradona foi melhor do que Messi? Sim, foi muito melhor. Beckenbauer e Cruyff também foram excelentes jogadores", afirmou.