Cristiano Ronaldo 'ajuda' Pelé em mega leilão para combater a Covid-19 no Brasil

Pelé é o único jogador a vencer três Campeonatos do Mundo e há até quem o considere o melhor de sempre, mas o antigo futebolista brasileiro prova que também é bom fora das quatro linhas. A fundação da estrela canarinha está a organizar um leilão, que vai decorrer a 22 de setembro, com 229 peças de antigos e atuais craques do desporto - entre eles Cristiano Ronaldo e de Kylian Mbappé - e de outras áreas para ajudar na luta contra a pandemia da Covid-19 no Brasil.





Alguns dos bens serão do próprio Pelé, que pediu ainda outros a alguns amigos do desporto e do entretenimento. Entre eles estão camisolas e fotos do Brasil, do Santos e dos New York Cosmos autografadas pelo brasileiro, de 80 anos, e ainda outras com os autógrafos de jogadores como Rivellino, Jairzinho e Clodoaldo, segundo a 'CNN'. Também Mario Zagallo, o treinador que guiou a canarinha ao título mundial em 1970, Neymar, Roberto Baggio e Roger Mila contribuíram para o leilão.Mas as 'ofertas' não se ficam por camisolas e autógrafos. Há ainda fotografias assinadas por Franz Beckenbauer com as camisolas de New York Cosmos e pela seleção da Alemanha Ocidental, a bola da final da Liga dos Campeões de 2015 - ganha pelo Barcelona -, equipamentos usados de equipas de basquetebol, futebol americano, hóquei em campo e polo aquático. Também Justin Timberlake, Maria Sharapova e Mark Wahlberg quiseram contribuir.A juntar a todos estes há ainda uma peça de valor: um molde em bronze banhado a ouro do pé de Pelé, da autoria do famoso escultor Dante Mortet.