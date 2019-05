Penálti de Hulk aos 90'+11 garante vitória do Shangai SIPG

Um golo do antigo avançado do FC Porto Hulk, aos 90+11 minutos, garantiu este domingo ao Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, o triunfo sobre o Shandong Luneng, por 2-1, na nona jornada da Liga chinesa.O campeão em título entrou da pior forma no encontro, sofrendo um golo logo no primeiro minuto, marcado por Roger Guedes e, já na segunda parte, ficou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Wei Zhen, aos 71.Mesmo em desvantagem numérica, o conjunto de Xangai chegou ao empate, aos 74 minutos, através de Elkeson, cabendo a Hulk consumar a reviravolta, na transformação de uma grande penalidade, aos 90+11.A formação de Vítor Pereira mantém-se no segundo lugar da Liga chinesa, com 22 pontos, a cinco do líder Beijing Guoan, que hoje bateu por 3-0 o Shenzhen FC.