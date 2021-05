Penálti do Sporting ajudou apostador a ganhar 430 mil euros com... 1,15€

Um apostador de Liverpool garantiu este fim de semana um verdadeiro 'jackpot', naquela que terá sido uma das múltiplas mais bem sucedidas de sempre na história das apostas. Afinal de contas, com apenas uma libra (1,15€), o apostador em causa, na casa dos 50 anos, conseguiu ganhar... mais de 430 mil euros! E bem que pode agradecer ao Sporting...





É que uma das apostas incluídas nesta sua múltipla bastante arriscada dizia precisamente respeito ao recente encontro dos leões diante do Nacional, onde a turma de Alvalade sofreu até bem perto do final para conseguir quebrar o nulo e vencer por 2-0 - com golos de Feddal (83') e Jovane Cabral (90'+2). E o apostador em causa não se limitou a apostar no vencedor... decidiu colocar as suas fichas no resultado certo. E a sua vitória na múltipla apareceu mesmo nos descontos desse tal Sporting-Nacional, com o penálti de Jovane."Depois dos primeiros resultados percebi que a aposta ainda estava viva e comecei a seguir os outros. Não foi fácil, já que sempre que algum deles marcava ficava mais e mais nervoso. Houve golos tardios em alguns jogos, o que ainda deu mais nervosos a tudo isto. E quando o sétimo jogou caiu, mal consegui acreditar. E até me lembro de ter contactado o pessoal da casa para perceber se a aposta tinha sido ganhadora. Tive até de me beliscar! Não dormi por umas noites e neste momento ainda me custa a acreditar. Isto vai mudar a minha vida e mesmo que tenhámos planeado investir, vamos também celebrar", atirou o apostador em causa, citado pela casa Coral.A múltipla em causa incluiu encontros de quatro países diferentes, já contando com Portugal, com apostas certeiras nos resultados dos jogos Man. City-Crystal Palace (2-0), Sirius-Kalmar (1-1), Hammarby-Hacken (1-1), Inter Milão-Crotone (2-0), Chelsea-Fulham (2-0) e AC Milan-Benevento (2-0). Nestas partidas, refira-se, também houve sofrimento por golos tardios no Inter, que apena smarcou aos 90'+2. Mas o jogo que fechou esta aposta de sonho foi mesmo o do Sporting...