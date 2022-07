Pepa aponta dedo aos cursos da UEFA e recorda Luís Campos: «Ainda vais ser dos primeiros treinadores pretinhos na Liga!»

Pepa partilhou este domingo mais um excerto de uma série que o próprio criou autointitulada "Nunca Desistas dos Teus Sonhos". No 13º episódio, o agora técnico dos sauditas do Al-Tai recordou o momento em que começou a estudar para ser treinador, num momento em que a carreira de futebolista não enveredava por onde pretendia. O técnico, de 41 anos, não esqueceu o que lhe disse Luís Campo, o agora diretor desportivo do Paris Saint-Germain."Quando ainda era jogador no Paços de Ferreira, na época 2004/05, José Neto (uma referência no futebol) ao ver-me desiludido a um canto, porque estava sem jogar e não treinava perguntou-me: Queres frequentar um curso de treinador para ver se te animas? 'Pode ser', respondi, sem pensar muito. Aceitei esta aventura e comecei o curso nível I em Aveiro. Ao terminar esta formação, lembrei-me das palavras do Luis Campos, meu treinador no Varzim: 'Ainda vais ser dos primeiros treinadores pretinhos na Liga!'", recordou Pepa.

Cursos UEFA Pro, Solução ou Problema?

Uns anos mais tarde, na temporada 2006/07, acabo a carreira no Olhanense com 26 anos. Para além de fazer umas formações, inscrevi-me no curso II nível em Lisboa. E continuei a fazer o meu percurso até chegar à Sanjoanense. Nessa altura, abriu um curso III nível. Não pude inscrever-me por duas razões: não tinha quatro mil euros e já tinha as habilitações necessárias para treinar ao nível a que estava.

Continuei a subir degraus até ser convidado para o Feirense, clube na II Liga. Apesar de ser eu o treinador principal, teria de ser o Nuno Manta Santos a aparecer na ficha técnica. Nesse ano decidi inscrever-me no curso III nível, tendo demorado um ano e meio a completá-lo. No final dessa época, o Feirense subiu e eu fui convidado para treinar o Moreirense, clube da I Liga.

Continuava a subir pelo trabalho, competência e oportunidades que surgiam. Mas alguém acredita que eu poderia recusar um convite de um clube da I Liga porque não tinha um curso? Alguém diria ao presidente desse clube para esperar uns anos até abrirem as incrições no no nível IV, necessário para liderar uma equipa da Liga?

Eu (e muita gente) ainda não entendi porque não há regimes de excepção (inscritos à condição) para treinadores que foram convidados a treinar equipas da I Liga?

No Moreirense repetiu-se o episódio, o Nuno Costa teve de ser incrito como treinador principal na ficha de jogo, apesar de ser eu o treinador principal.