Pepa cumpriu o primeiro jogo oficial ao serviço do Al Tai, na Arábia Saudita, que culminou com um triunfo (1-2) na casa do Al Ittifaq. Para o treinador luso, o balanço não poderia ser mais positivo até agora."Antes do apito inicial da liga saudita, sentia confiança na entrega e dedicação de toda a equipa. Fui sentir o relvado e percebi que era o nosso dia. Uma vitória histórica e merecida para quem deu tudo perante condições muito exigentes, temperaturas e humidade surreais. Nunca irei esquecer este primeiro jogo e vitória fora do meu país. Agora, já estamos de regresso e ansiosos mas focados em jogar no nosso estádio, na fortaleza dos Cavaleiros do Norte. Aos nossos adeptos um obrigado muito grande por nos apoiarem mesmo a 1200 quilómetros da nossa cidade. Siga!", sublinhou através das redes sociais o treinador português que assumiu o primeiro desafio na carreira fora de Portugal.O próximo encontro acontece na sexta-feira, na receção ao Al Adalah.