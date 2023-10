Pepa é o novo treinador de Draxler no Al Ahli

Sem clube desde que deixou o Cruzeiro há pouco mais de um mês, Pepa já tem novo clube. O técnico português foi anunciado nos qataris do Al Ahli, a equipa que recentemente contratou o alemão Julian Draxler, com a qual assinou contrato por uma temporada, com opção por mais uma. No Al Ahli - que era comandado até agora pelo montenegrino Nebojsa Jovovic -, Pepa terá como missão tirar o clube da zona baixa da tabela, já que atualmente é 10.º (em 12 equipas), com apenas 3 pontos em cinco jogos.Esta trata-se da segunda experiência do treinador português de 42 anos no futebol árabe, depois de em 2022 ter comandado os sauditas do Al Tai.