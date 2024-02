Pepa: «Quaresma? Ficou muito magoado comigo... gostava de tê-lo apanhado noutros tempos»

Atualmente ao serviço do Al Ahli, do Qatar, Pepa não esquece a passagem pelo Vitória de Guimarães, assim como um jogador muito especial que por lá encontrou, de seu nome Ricardo Quaresma. Em entrevista ao 'Zerozero', o treinador português lamentou o facto de o extremo, cuja continuidade da carreira ainda é uma incógnita, ter ficado magoado. "Foi um prazer enorme ter treinado o Ricardo Quaresma. Inteligente, um craque. Acredito que o Ricardo ficou muito magoado comigo, por ter jogado menos do que esperava (...) Gostava de tê-lo apanhado noutros tempos, foi um dos melhores alas do mundo", disse.





Recorde-se que, em agosto de 2022, o técnico luso tinha elogiado o profissionalismo de Ricardo Quaresma. "São opções, não é difícil para mim lidar com ninguém. Não é o Quaresma, são todos. Treinei o Ricardo Costa no Tondela, que agora também é treinador. Depois, ao passarem para outras funções, eles vão perceber melhor as opções dos treinadores. Quaresma foi um profissional exemplar, como foram os outros", frisou, na altura.

Pepa não deixou de lado também Julian Draxler, ala campeão mundial pela Alemanha em 2014 que teve uma passagem 'tímida' pelo Benfica, por empréstimo do PSG, em 2022/23, e que agora alinha no Al Ahli, sob a sua orientação: "Está a ser uma surpresa para mim aqui no Qatar. Ao vê-lo treinar todos os dias e a fazer tudo, está a ser uma surpresa positiva."