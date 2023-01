Pepa: «Sinto-me abençoado por ter conhecido Cristiano Ronaldo»

Pepa, treinador português do Al Tai, saiu esta sexta-feira do Estádio do Mrsool Park com uma derrota por 0-2 frente ao Al-Nassr mas nem isso deixou o técnico totalmente insatisfeito com tudo o que aconteceu hoje.

Antes do início da partida entre as duas equipas para a Liga saudita, o treinador luso, juntamente com a sua equipa técnica, teve a oportunidade de conhecer Cristiano Ronaldo e estar alguns minutos à conversa com o craque que acaba de chegar à Arábia Saudita, um momento que decidiu partilhar nas redes sociais.



"Sinto-me abençoado por ter conhecido Cristiano Ronaldo! A sua classe mundial em campo é incomparável, mas é a sua personalidade gentil, divertida e amigável que realmente me impressionou. Ele é uma verdadeira lenda do futebol", escreveu Pepa, através da sua página oficial do Instagram, onde partilhou uma fotografia ao lado de CR7.