Pepa: «Treinar um clube como o Al-Tai trouxe desafios muito para além dos treinos e jogos»

Pepa está a dirigir uma equipa fora de Portugal pela primeira vez na carreira. O técnico luso orienta os sauditas do Al-Tai e revelou as diferenças para a realidade que até agora conhecia."Neste período de paragem, antes do Mundial, aproveito para partilhar convosco um balanço desta experiência única na Arábia Saudita. Ter o privilégio de treinar um clube como o Al-Tai trouxe desafios muito para além dos treinos e jogos. A temperatura nesta zona do globo está sempre acima dos trinta graus o que torna qualquer deslocação uma aventura. A comida tão diferente da nossa. Seja a maneira como comem, a forma de cozinhar ou os próprios alimentos. As horas dos treinos e dos jogos sempre a fugir do calor. Nunca tinha treinado a estas horas, uma dificuldade para os jogadores. A paixão dos adeptos e principalmente das crianças encheram-me a alma. Agradeço à minha equipa técnica que tem sido inexcedível e se tudo tem sido menos difícil a eles o devo. Sempre juntos de manhã à noite. Por último, mencionar o apoio de todos desde o presidente aos adeptos que estão sempre a acarinhar e até um cântico com o meu nome criaram. Até agora tem sido uma experiência incrível mas ainda falta muito trabalho para atingirmos os nossos objetivos. Siga!", escreveu numa mensagem partilhada nas redes sociais.Pepa, de 41 de anos, conta cinco triunfos em oito jogos pelo Al-Tai, o 7º classificado da liga saudita.