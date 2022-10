Pepa vence Pedro Emanuel e sobe ao 4.º lugar do campeonato saudita

O duelo entre treinadores portugueses na Arábia Saudita terminou com a vitória de Pepa sobre Pedro Emanuel. O Al Tai bateu Al-Khaleej por 3-0 e subiu ao 4.º lugar do campeonato. A equipa de Pedro Emanuel ocupa a 13.ª posição.Pepa realçou a vitória com uma publicação no Instagram com um dos golos e a legenda: "Prazer enorme quando nos divertimos juntos".