Pepa viaja hoje para assumir Al-Tai

Pepa junta-se hoje à equipa do Al-Tai, em estágio na Turquia. Antes de viajar, o técnico deixou uma mensagem aos adeptos do clube saudita nas redes sociais: "Muito ansioso por estar entre vocês e por ser mais um Cavaleiro do Norte a lutar pelo Al-Tai! Um grande abraço e um até já."