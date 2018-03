Pepe, que atua no Besiktas, sofreu uma fratura num dedo do pé, o que o levará a ficar afastado dos relvados durante um mês. Esta lesão ocorreu no jogo da passada sexta-feira a contar para a Taça da Turquia frente ao Fenerbahce (2-2), na disputa de um lance com o ponta-de-lança espanhol Roberto Soldado.O central de 35 anos não poderá dar o seu contributo à equipa turca, pelo menos, durante os próximos quatro jogos, falhando assim a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões diante do Bayern, jogo no qual Besiktas procura a missão 'quase impossível' de reverter a derrota sofrida em Munique (5-0).Ao mesmo tempo, o internacional português não poderá dar o contributo à Seleção Nacional nos dois últimos particulares antes da convocatória para o Mundial, diante de Egito (dia 23) e Holanda (dia 26).