«Perda de muitos pontos e falta de desenvolvimento da equipa»: Ajax termina contrato com o treinador

Através de um duro comunicado publicado no site oficial do clube, o Ajax de Francisco Conceição anunciou esta quinta-feira que decidiu suspender "com efeitos imediatos" o contrato do treinador Alfred Schreuder, com quem o clube tem ligação até 30 de junho de 2024.A decisão do clube surgiu pouco mais de uma hora depois do empate (1-1) frente ao FC Volendam - o 6.º consecutivo para o campeonato -, que segue em zona de playoff na tabela classificativa."O Ajax suspendeu Alfred Schreuder com efeitos imediatos. O contrato do treinador é válido até 30 de junho de 2024, mas será agora terminado de forma imediata. A perda de muitos pontos e falta de desenvolvimento da equipa são as principais razões para esta tomada de decisão. A gestão do clube já não tem mais confiança para a continuidade. A colaboração do treinador adjunto Matthias Kaltenbach também chegará ao fim", pode ler-se no comunicado emitido esta quinta-feira pelo clube de Amesterdão.Já Edwin van der Sar sublinhou a "decisão dolorosa, mas necessária" que o clube tomou."É uma decisão dolorosa, mas necessária. Depois de um bom arranque de temporada, acabámos por perder muitos pontos de forma desnecessária. O nosso jogo também era um pouco volátil. O Mundial tornou-se cedo uma longa pausa de inverno que nos manteve confiantes de que as coisas mudariam e iriam melhorar. Nas últimas semanas tornou-se demasiado óbvio que ele não conseguiria mudar o rumo dos acontecimentos, enquanto acreditávamos que com as muitas transferências tinha à sua disposição um plantel merecedor de estar a lutar pelo campeonato. Também nas últimas semanas perdemos muitos pontos e infelizmente não vimos nenhum progresso", disse o CEO do clube.