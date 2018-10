«Perdi os meus melhores anos no Barcelona»: o relato de craque que Henry ajudou a 'salvar'

Dez anos depois da chegada ao Barcelona, Alexander Hleb recorda como deixar ao Arsenal para rumar à Catalunha foi difícil, por se sentir bem no clube inglês, e como a mudança acabou por ficar muito abaixo do que esperava.O bielorrusso diz, em entrevista ao 'The Telegraph', que não conseguiu alcançar todo o potencial no Barcelona. "Cometi muitos erros. É por isso que não estou cem por cento contente com a minha carreira. Ir para o Barcelona foi uma decisão difícil e tudo que veio depois foi um erro. Perdi os meus melhores anos", refere, lembrando que era muito feliz no Arsenal."No Arsenal foi fantástico, o melhor da minha vida. Gostava do clube, dos treinadores, tinha muitos amigos. Era incrível, um sonho. É difícil dizer por que me fui embora", prossegue, reconhecendo que o incentivo de quem lhe era mais próximo foi decisivo para assinar pelo Barcelona.Com dificuldades de adaptação, Hleb viveu um longo período num hotel em Barcelona até que Thierry Henry lhe fez um convite que o ajudou bastante. "Chegou ao pé de mim e disse-me que estava há muito num hotel e perguntou-me se não queria ir viver com ele. A partir daí a minha adaptação foi melhor e até víamos os jogos do Arsenal juntos", conta.