há 39 min 18:33

Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio estreia-se hoje na Champions Asiática



Al Nassr

É em Teerão que o Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio se estreia esta terça-feira na Liga dos Campeões Asiática, diante dos iranianos do Persepolis, num encontro que tem início agendado para as 19 horas. Siga aqui todas as incidências da partida a contar para a primeira jornada do Grupo E, onde estão também inseridos os qataris Al-Duhail e os tajiques do Istiqlol Dushanbe.