Peru tem a receita para travar Messi: Bruxos já estão no estádio...

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Argentina defronta o Peru na próxima madrugada, na corrida rumo ao Campeonato do Mundo. O Estádio de Lima já está preparado para receber Messi e companhia e até os bruxos da terra têm a lição bem estudada.

Os xamãs da zona reuniram-se, munidos de imagens do astro argentino e demais artefactos mágicos, para tentar que as forças ocultas vençam as terrenas.

"Estamos a bloquear o jogo dele, porque sabemos que tem uma dor num músculo da perna direita", revelou um dos homens mágicos.

Os adeptos argentinos ficaram surpreendidos mas conhecem o fenómeno: "Este ritual que estão a fazer contra a seleção é praticamente bruxaria. É como se estivessem a amarrar e a prender o Messi para ele perder. Mas nós, argentinos, somos muitos mais a torcer por ele."