Pesadelo de Christian Eriksen pode acabar ao lado de Bruno Fernandes

O jornal inglês 'The Sun' avança esta segunda-feira que Christian Eriksen pode estar a caminho do Manchester United.





O médio dinamarquês, que depois de um período áureo no Tottenham chegou ao Inter na época passada, por 18,6 milhões de euros, não integra as primeiras escolhas do treinador Antonio Conte e vive dias complicados em Milão, pelo que a saída em janeiro é mais do que provável.Eriksen, de 28 anos, jogou apenas 274 minutos na Serie A, um pesadelo desportivo que pode estar prestes a terminar. Segundo o jornal inglês, o Inter estará disposto a ceder o seu passe a troco de uma verba a rondar os 30 milhões de euros e o United está interessado pois, além de pretender contratar mais um médio ofensivo, Paul Pogba pode estar de saída. O pesadelo de Eriksen pode, assim, acabar ao lado de Bruno Fernandes...Mas os red devils não são os únicos interessados. Arsenal e PSG também estão a seguir atentamente o desenrolar dos acontecimentos.